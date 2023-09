Elezioni Slovacchia | in testa il partito filo-europeo | i progressisti di Simecka superano di poco l’ex premier filo-russo Robert Fico

Elezioni in Slovacchia - gli exit poll : europeisti avanti sui filorussi I risultati delle Elezioni in Slovacchia, in diretta: gli exit poll danno Simecka in vantaggio ma potrebbe non avere i numeri per governare

Caos Nagorno-Karabakh - elezioni in Slovacchia - escalation tra Kosovo e Serbia : cos’è successo oggi nel mondo Gli avvenimenti in Nagorno-Karabakh si susseguono rapidamente. Tra Kosovo e Serbia le tensioni non diminuiscono. La Slovacchia sta affrontando le ...

Elezioni Slovacchia - Robert Fico (csx) favorito per la vittoria - filorusso e contro le armi a Kiev - possibile spaccatura in Ue In Europa tengono banco le Elezioni politiche in Slovacchia. Robert Fico, socialdemocratico ed ex premier, è il favorito per la vittoria finale. Il ...

Slovacchia - aperti i seggi per le elezioni legislative Sono stati aperti in Slovacchia i seggi elettorali per le elezioni legislative. "Il voto si preannuncia combattuto ed è considerato decisivo per la ...

La Slovacchia ha un favorito alle elezioni : Robert Fico - filorusso Robert Fico, socialista e filorusso, è il favorito per vincere le elezioni parlamentari in Slovacchia, che si terranno domenica