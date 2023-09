Elezioni regionali | in Sardegna il dio del trasformismo ha dato inizio al valzer della trasmigrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) di Ilaria Muggianu Scano Inil dio delhaalda cadrega in cadrega apparentemente più sicura. Tra sondaggi, accordi sommersi e candidature lanciate per sondare il polso del popolino si è quasi certi, come da autonomista tradizione ichnusina, che i nomi che serpeggiano alle prime battutecampagna elettorale, che danno per scontato un Solinas bis, non saranno certo quelli del rush finale. Se per la premier Meloni la partnership sarda è fisiologicamente targata Paolo Truzzu, sindaco FdI del capoluogo dell’isola, come scelta primaria dell’esecutivo regionale, il tavolo dei 5stelle sembra ispirarsi al trendleadership femminile del Governo centrale e non accusare ...