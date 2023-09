Edificio ex Metalplex | De Lorenzo interroga l’amministrazione | “Completamente abbandonato | occorre fare qualcosa”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Cosa ne è stato e cosa ne sarà dell’exsulla via Appia?”. A chiederlo è Giovanni De, consigliere comunale del Partito Democratico, che a palazzo Mosti ha protocollato unazione rivolta al sindaco e agli assessori al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e all’Ambiente. L’atto è stato sottoscritto anche dagli altri esponenti Dem Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio. “L’immobile in questione e la relativa area pertinenziale anni fa furono oggetto di un progetto di riqualificazione, che, però, non è stato mai portato a conclusione” – ricorda Denelle premesse. Da allora più nulla: nessun intervento di rifacimento, di ristrutturazione o di riparazione è stato effettuato né risulta essere programmata alcuna attività ...