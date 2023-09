“Ecco cosa faceva lui” UeD | è già finita tra gli ex protagonisti E il motivo è choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Davvero sconcertante la notizia uscita fuori sulla coppia di Uomini e Donne, che si sarebbe lasciata per unincredibile. I due avevano preso parte al programma di Maria De Filippi in veste di corteggiatori, ma poi lui aveva capito di provare interesse proprio per colei che sarebbe poi diventata la sua fidanzata. Dopo un corteggiamento, ad ottobre 2022 era stata confermata la nascita di questa love story, che però ha vissuto momenti molto difficili. Ci sono stati alti e bassi in questa coppia di Uomini e Donne, che ora si sarebbe lasciata definitivamente. Ad inizio 2023, parliamo del mese di febbraio come ricordato dal sito Isa e Chia, era già trapelata un’informazione negativa su di loro. Si erano detti addio e poi a giugno c’era stato il ritorno di fiamma. Ma poiil nuovo colpo di scena, con questa nuova separazione che sembra quella ...