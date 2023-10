EA Sports FC 24 SBC Mohammed Kudus RTTK UEL Soluzioni Per Sbloccare La Carta Speciale

(Di sabato 30 settembre 2023) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette dila versioneRoad To The Knockouts UEL diper la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EAFC 24. Potrete riscattare ladell’attaccante ghanese che milita nel West Ham completando la Sfida Creazione Rosa che è ora disponibile in UT 24. Le carte dinamiche in questione vengono rilasciate durante la promo Road To The Knockouts e seguono l’andamento le fasi a gironi della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. La SCR in questione sarà disponibile fino alle 19:00 del 7 Ottobre. Requisiti SBCUEL Premier League Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Premier ...

EA Sports FC Ultimate Team - Soluzioni SBC Kudus RTTK Videogiochitalia

