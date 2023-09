EA Sports FC 24 disponibile su PC e console | tutte le novità

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Electronic Arts ha lanciato oggi in tutto il mondo EAFC 24,ora per PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. I fan sono invitati a unirsi al club insieme ai 6.8 migliori di giocatori che hanno già giocato a EAFC 24 durante l’accesso anticipato, un aumento di oltre il 25% rispetto l’anno scorso. “La giornata di oggi, in cui invitiamo milioni di fan a entrare nel club del Gioco Più Bello del Mondo EAFC, segna un momento fondamentale”, afferma Nick Wlodyka, SVP & GM of EAFC. “L’innovazione al cuore dello sviluppo di FC 24, insieme all’impegno per raggiungere la massima autenticità, offrono un’esperienza calcistica mai vista prima e estremamente divertente, che risulta completa, realistica, e soprattutto ...