Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Ketty Rosselli , attrice 51enne nota soprattutto per avere lavorato in teatro, anche se la ...

La carrieraera nata a Torino e aveva cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo negli anni '90 come ballerina in molti programmi televisivi. All'amore per la danza si era poi aggiunto ...all'età di 51 anni, a Roma, l'attrice e ballerinaRoselli, era malata da tempo. L'annuncio è stato dato attraverso il suo profilo Facebook: 'è partita per il suo nuovo viaggio, dopo ...

È morta Ketty Roselli, attrice di «CentoVetrine» e «Don Matteo». Aveva 51 anni: «Ha lottato fino all’ultimo» Corriere della Sera

Muore a 51 anni Ketty Roselli: addio all'attrice di «CentoVetrine» e «Don Matteo» Open

E’ morta Ketty Roselli, attrice, cantante e ballerina, volto di tv, cinema e soprattutto teatro con una lunga carriera nei musical. Ha lavorato in fiction ...(ANSA) - WASHINGTON, 30 SET - Jimmy Carter, il presidente americano vivente più anziano, compie 99 anni domani e la sua città natale, Plains in Georgia, si prepara a celebrarlo. Oltre 14.000 persone d ...