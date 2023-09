Donna uccisa a Castelfiorentino | l' ex marito si è suicidato

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 30 settembre 2023) È stato trovato morto l'exdi Klodiana Vefa, ladi 37 annila sera di giovedì scorso a, in provincia di Firenze. L'uomo, Alfred Vefa, sospettato dell'omicidio, che i carabinieri cercavano da due giorni, è stato trovato a in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa: per i militari si è tolto la vita sparandosi con l'arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie.