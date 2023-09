Donna incinta picchiata davanti al figlio e spinta giù dalle scale

(Di sabato 30 settembre 2023) Colpitaalletto.nonostante il bimbo che porta in grembo. Unadi 29 anni, cittadina albanese,, è stata aggredita venerdì mattina a Milano dal compagno, un connazionale di 42 anni, poi arrestato dai carabinieri. A riferire i fatti è MilanoToday. L'allarme...

Le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano , la donna incinta di 29 anni uccisa lo scorso 27 maggio a Senago dal suo ex compagno Alessandro ...

Caos e tragedia al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo . Una donna incinta di 28 anni e il suo bimbo sono morti. Non si conoscono ancora le ...

Oggi NotizieLa storia incredibile di una donna di 47 anni : è stata incinta per 17 anni , 800 settimane di gravidanza Ecco la storia di una famiglia ...

Donna incinta picchiata davanti al figlio: il compagno la spinge giù per le scale MilanoToday.it

Scontro tra ambulanza e auto: donna incinta in ospedale Civonline

Colpita davanti al figlioletto. Picchiata nonostante il bimbo che porta in grembo. Una donna di 29 anni, cittadina albanese, incinta, è stata aggredita venerdì mattina a Milano dal compagno, un ...ma è stata contraddetta proprio da sua madre Maria Assandri che ha parlato della presunta gravidanza inattesa visto che la donna aveva parlato il 19 settembre scorso in aula di non essersi accorta di ...