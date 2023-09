Domenica In | anticipazioni della puntata 1° ottobre | gli ospiti di Mara Venier

Leggi su velvetmag

(Di sabato 30 settembre 2023)In condotta come sempre daprosegue con la terzache andrà in onda l’1dalle ore 14.00 alle ore 17.10 su RaiUno e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corsosaranno coinvolti diversiin studio. Ecco, dunque, chi ci sarà.In prosegue con il suo terzo appuntamento stagionale e che vedrà nuovamente al timone. La secondadel talk show, andata in onda il 24 settembre scorso, ha intrattenuto 2.088.000 spettatori (17.6%) nella prima parte, 1.583.000 spettatori (15%) nella seconda parte e 1.282.000 spettatori (13.2%) nella terza parte. Buoni, dunque, i numeri che registra la ...