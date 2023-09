Domani Battipaglia si ferma per il disinnesco della bomba

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono 3500 i cittadini diche,mattina a partire dalle cinque, verranno invitati a lasciare le loro abitazioni nell’ambito del piano di evacuazione predisposto dalla prefettura di Salerno, in coordinamento con tutti gli enti interessati ed in modo particolare il 21º reggimento genio guastatori di Caserta, nell’ambito delle operazioni di bonifica edell’ordigno bellico rinvenuto durante dei lavori edili nei pressi del cantiere dell’ex zuccherificio. Chi vorrà potrà trovare sistemazione nell’Itis Ferrari, dove il comune guidato da Cecilia Francese ha predisposto un centro d’accoglienza, come accaduto anche per la maxievacuazione dell’8 settembre 2019. In prefettura alle 12 die invece previsto un briefing con la stampa per seguire l’evoluzione delle ...