Docenti e Ata possono fare rimostranza avverso un ordine di servizio | ecco come Con fac simile

(Di sabato 30 settembre 2023) Il diritto dirappresenta una tutela normativa essenziale per i dipendenti del settore scolastico, in particolar modo per il personale ATA, quando si trovano di fronte a disposizioni che ritengono illegittime. L'articolo .

I riferimenti per il computo della Malattia per tutto il personale della scuola si rinvengono negli artt. 17 e 19 del CCNL 2006/09 che non sono ...

... 25 settembre, in Gazzetta Ufficiale. DPCM FORMAZIONE INIZIALE Download Il DPCM definisce il ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ...

... provvedimento che coinvolge oltre 10mila...della scuola e dell'università Ricercatori Personale(Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) Cessione del quinto NoiPA: quali sono i vantaggi Fino a 75.000 di liquidità con durata da 3 ...

Permessi brevi docenti e Ata, tocca anche al personale con il contratto a tempo determinato Tecnica della Scuola

Supplenze docenti e ATA, 55 milioni stanziati per il pagamento dei contratti brevi. Dl Proroga Termini in Gazzetta Ufficiale [PDF] Orizzonte Scuola

Entro il 4 ottobre vanno inviate le disponibilità per le supplenze al personale ATA nelle scuole regionali della Sicilia. Ecco cosa sapere.Successo oltre le aspettative per "Chini on the Beach", che ha raccolto al bagno Danila di Lido di Camaiore ex studenti, docenti e personale Ata del liceo lidese. Con l’occasione gli organizzatori vog ...