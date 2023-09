Docente aggredito | i sindacati | “Compiere il proprio dovere è diventato un fattore di rischio | condizione inaccettabile in un Paese civile”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 30 settembre 2023) "L’aggressione alavvenuto in un istituto di Bari è l’ennesima riprova di come la quotidianità dei docenti e, in generale, dei lavoratori della scuola sia diventata un’esperienza di frontiera. Del resto, da anni ormai è in atto una delegittimazione del sistema scuola e dei suoi lavoratori e lavoratrici, ormai lasciati in balia delle onde e senza alcuna misura di sicurezza, in particolare nel Mezzogiorno. Siamo al paradosso cheilundi, unain une in un territorio che si definisce”. L'articolo .