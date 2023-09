Diretta Serie A Salernitana-Inter 0-4 | poker di Lautaro

(Di sabato 30 settembre 2023) Settimo appuntamento del campionato per l’di Simone Inzaghi e ladi Sousa. I ragazzi di Inzaghi non hanno intenzione di ripetere la disfatta subita con il Sassuolo e lasta ancora inseguende la prima vittoria stagionale Mkhitaryan e Thuram tra i migliori in casa– Notizie.com – © LapresseL'articolo proviene da Notizie.com.

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

Settimo appuntamento del campionato per l’Inter di Simone Inzaghi e la Salernitana di Sousa. I ragazzi di Inzaghi non hanno intenzione di ripetere ...

Il LIVE in DIRETTA di Trento-Cremona , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . È la sfida che dà finalmente il via alla ...

La diretta LIVE di Vicenza-Atalanta U23, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa hanno ...

Settimo appuntamento del campionato per l’Inter di Simone Inzaghi e la Salernitana di Sousa. I ragazzi di Inzaghi non hanno intenzione di ripetere ...

... di riportarli inA, e vuole rispettarla con tutti i mezzi a sua disposizione. E l'avvio di stagione non dice altro: questa squadra può veramente ambire alla promozione. Tra il dire e ...MILANO - Si riferma la Lazio. Il Milan vince a San Siro per 2 - 0 con i gol di Pulisic e Okafor. I biancocelesti non riescono a dare continuità alla vittoria con il Torino. Nel post partita, Maurizio ...

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News

Lecce-Napoli Streaming GRATIS: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE Footballnews24.it

15 le gare giocate in Serie A dalle due società, con i bianconeri avanti 10-5. Per quanto riguarda le 8 sfide in casa, invece, Trento è avanti 5-3. Negli ultimi 4 precedenti ci sono state solo ...Salernitana-Inter 0-1 in campo per la settima giornata DIRETTA Al 62' Salernitana 0, Inter 1. Lautaro Martínez (Inter) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a ...