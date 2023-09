Diffusi audio bollenti riguardanti Zaniolo | ventenne indagato per revenge porn

(Di sabato 30 settembre 2023) Il ragazzo è accusato di aver reso pubblici alcuni vocali in cui una 22enne raccontava una serata piccante con l'ex Roma

Il racconto di una ragazza del rapporto sessuale avuto con il giocatore Nicolò Zaniolo in un parco di Roma . Questo è il contenuto dell’ audio che è ...

Neglion line la 22enne racconta di aver incontrato il calciatore in una discoteca dell'Eur, l'Eden, e di aver deciso di appartarsi con lui in una zona più tranquilla. Tutti i dettagli ...... è accusato di revenge porn , per avere inoltrato quegliad alcune persone esterne alla chat dove li aveva originariamentela ragazza. Il procedimento è nato dalla denuncia della ...

Revenge porn, 20enne indagato a Roma: "Ha diffuso audio intimi sul calciatore Nicolò Zaniolo" TGCOM

Zaniolo e gli audio sulla notte di sesso a Roma: indagato per ... Open

La notte bollente di Zaniolo a Roma: diffusi gli audio in cui una ragazza racconta i 'particolari'. Un 20enne accusato di revenge porn ...Audio hot Zaniolo, svolta nelle indagini. Potrebbe infatti finire davanti ad un giudice il 20enne che fece circolare (e diventare virale) ...