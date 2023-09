Difesa a 4 e rientro di Dia | Sousa cambia la Salernitana e sfida l'Inter per scongiurare l’esonero

SICUREZZA Il gioco di geniale transizione- attacco di Lorenzo è delicatissimo e si usa ... Alnon può già essere a puntino, mentre Musetti qualche partita in più nelle gambe ce l'ha. 30 ...Empoli e Bologna hanno fuori mezza. Romagnoli della Lazio alle prese con una frattura al ... Possibilenel 2024 SCAMACCA : risentimento muscolare al flessore sinistro.a fine ...

Granata disattenti e scarichi, difesa da registrare. Il rientro di ... SalernitanaNews.it

Vlahovic, allarme rientrato. Allegri, dubbi sulla fascia e in difesa Tuttosport

Rotazioni ristrette in difesa, con Calafiori che dovrebbe diventare la prima ... e non è da escludere che Bonifazi possa trovare spazio domani, anche perché il rientro di Lykogiannis a Monza racconta ...Dopo un momento complicato in campionato, la Lazio di Maurizio Sarri è ritornata alla vittoria grazie al successo casalingo contro il Torino. La formazione biancoceleste ora vuole dare continuità di ...