Dichiarazioni Mourinho | Camelio non ci sta | “Conferenza stampa surreale…”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Alla luce delle recentidi Joséin, Enrico, noto volto dell’opinionismo sportivo, evidenzia in esclusiva a Notizie.com le criticità delle affermazioni rilasciate Sono ore delicate nella capitale. Sponda AS Roma, infatti, si sprecano le discussioni e le voci sul possibile esonero di José, ma lo Special One, da abile gestore della comunicazione, ha tentato di calmierare le polemiche che stanno fioccando sui social e nelle radio romane. Tuttavia, in linea con un pensiero espresso in tempi non sospetti, Enrico, noto speaker e opinionista, ha punzecchiato nuovamente Mou ai nostri microfoni, carpendo i passaggi più critici dellaavvenuta oggi ...