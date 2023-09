Dichiarata morta nel 2007 sta ancora cercando di dimostrare che è viva e vegeta | “Non trovo lavoro né casa | non esisto Ma io sono qui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) “So solo di essere. Non mi interessa quello che dice l’intelligenza artificiale o il software,. Solo che è difficile provarlo”. A parlare così è Madeline-Michelle Carthen, 52enne del Missouri che dalvive un incubo. Per la previdenza sociale, lei è. Tutto è cominciato nelquando Carthen, allora studentessa e mamma di un adolescente, fu accettata come partecipante in un programma di scambio dell’università di Webster, destinazione Ghana. Per quel progetto, la donna aveva fatto domanda di assistenza finanziaria al suo consulente ed ecco la scoperta: secondo il numero di previdenza sociale, lei era. Nessun allarme, racconta Carthen all’NBC, anzi una risata: era convinta che tutto si sarebbe risolto presto anche perché, appena ...