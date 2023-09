“Devi morire” | minacce contro Salvini | solidarietà dei colleghi

(Di sabato 30 settembre 2023) Matteonel mirino degli haters con continuedi morte: arriva la risposta da parte del vicepremier. Nel frattempo giunge anche ladei suoiNon si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica un episodio spiacevole come questo. Anche in questa occasione, purtroppo, Matteoè finito nel mirino degli haters. Sui suoi profili ufficiali social sono arrivate delle continuedi morte. Allo stesso tempo, l’attuale vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha annunciato querele. Non si è fatta attendere la risposta da parte del numero uno della Lega che, su Facebook, ha risposto: “Insulti edi morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì“. Il vicepremier, Matteo(Ansa Foto) ...

mafioso del caz*o. Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria .'. Un vero democratico. Paura No. Querela Sì". Poi, in un successivo post, il vicepremier e ministro delle ...In evidenza le minacce dal profilo di un giovane: 'mafioso del c***o". E ancora: 'Uomo di m***a. Rispondi infame. Tanto so casa tua'. La solidarietà del presidente Renato Schifani 'Sono ...

«Devi morire mafioso del c***o». Il ministro Salvini riceve minacce di ... Open