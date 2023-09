“Decreto migranti del governo illegittimo in più parti” | il tribunale di Catania libera un migrante a Pozzallo

Decreto migranti - la bozza : Strade Sicure + 400 agenti ed espulsione soggetti pericolosi e chi mente sull'età Si attende mercoledì 27 settembre per l'arrivo della prima bozza del Decreto migranti sul tavolo del consiglio dei ministri. Intanto il testo è già ...

Migranti - Tosi (FI) a Notizie.com : “Va bene il decreto - ma senza l’Europa non andremo lontano” “Qualsiasi decisione venga assunta per stringere le maglie va presa, sapendo che comunque questa situazione è difficile da affrontare da soli”. Sono ...

Migranti : Soumahoro - 'governo vara ennesimo decreto fallimentare - si faccia aiutare' Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La premier Meloni, che in nove mesi ha varato quattro decreti fallimentari sull'immigrazione, si è detta commossa per ...

Migranti - dalla stretta sulle espulsioni alla piena tutela per le donne : le misure del nuovo decreto Leggi Anche Garante: 'Sui Migranti rispettare principio presunzione di minore età' - Meloni: 'espulsioni più veloci, ma piena tutela di donne e ...

Decreto Migranti : piena tutela alle donne - più espulsioni - e stop a chi mente sull’età tutela massima per tutte le Migranti, che avranno accesso alle strutture dove è previsto il massimo livello di accoglienza, ma non solo, come ...