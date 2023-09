Decreto illegittimo Giudici a gamba tesa | liberano l' immigrato a tempo zero

... sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, nel Ragusano, giudicando il recentedel Governo "in più parti, alla luce del diritto comunitario ...Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recentedel governo 'in più parti'. E' stato quindi accolto il ricorso presentato dal legale di un giovane tunisino, arrivato il 20 settembre a Lampedusa e liberato dalla giudice Iolanda ...

Tribunale Catania: illegittimo decreto governo su espulsioni accelerate. Liberato tunisino dal ... Il Sole 24 ORE

Catania, i giudici liberano 4 migranti: «Il decreto del governo è illegittimo». Contestati cauzione e... Corriere della Sera

"In tale sede la giudice non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto ... Le sentenze sconfessano non solo e non tanto il decreto del ...Come riporta Repubblica, il giudice Iolanda Apostolico non ha infatti convalidato il fermo del giovane nordafricano, giudicando il recente decreto del governo "illegittimo in più parti". Il migrante ...