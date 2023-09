De Laurentiis | «Sono sempre stato sereno e tranquillo | non ho mai avuto dubbi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio Deche èal centro del dibattito in questi giorni per quanto riguarda le prestazioni poco lusinghiere del suo club e i suoi interventi social nonapprezzati, aveva deciso oggi di stare vicino alla squadra e seguire la partita contro il Lecce alo stadio. Un evento di eccezione se si pensa che il presidente del Napoli non seguiva il club in trasferta in campionato da almeno 3-4 anni. Lasciando lo stadio dopo l’incredibile vittoria contro il Lecce per 4-0, Deintercettato dai microfoni di Canale 21 ed ha rilasciato una breve dichiarazione: «, non ho mai...