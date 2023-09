(Di sabato 30 settembre 2023) 4 - 0: è tornato il, che a Lecce ha dominato, come faceva un anno fa (quasi) con chiunque. 4 - 0: che legittima la "resurrezione" di una squadra già capace di farne 4 quattro all'Udinese e che ...

In casa Napoli tiene banco la questione del rinnovo di Osimhen e proprio in questi giorni si starebbe muovendo De Laurentiis per chiudere l’accordo ...

La trattativa prosegue ad oltranza, tutti al lavoro per sbloccare l’affare: ora anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis La trattativa più ...

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo nell’ultima settimana a disposizione. Gli azzurri continuano a lavorare per rinforzare l’organico, ma la ...

4 - 0: che legittima la "resurrezione" di una squadra già capace di farne 4 quattro all'Udinese e che a fine partita si prende l'applauso di Aurelio De, chenegli spogliatoi per ...Il rischio di uno strascico in tribunale va evitato a tutti i costi e il blitz di Dein Puglia è pure la chance per un franco colloquio con Osimhen a quattr'occhi. È infatti troppo ...

De Laurentiis scende negli spogliatoi: "Mai avuto dubbi su questo Napoli" Corriere dello Sport

De Laurentiis scende in campo: è con la squadra a Lecce per la ... ROMA on line

4-0: è tornato il Napoli, che a Lecce ha dominato, come faceva un anno fa (quasi) con chiunque. 4-0: che legittima la «resurrezione» di una squadra già capace di farne 4 quattro all’Udinese e che a fi ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo il poker dei campioni d’Italia a Lecce ha rilasciato delle brevi dichiarazioni uscendo dallo Stadio di Via del Mare.