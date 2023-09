De Laurentiis | ' Mai avuto dubbi su questo Napoli'

“Quella è stata una stagione in cui alcune squadre hanno fatto questo genere di operazioni. Io non le ho mai fatte perché non mi è mai venuto di ...

Il presidente del Napoli è pronto fare una cosa che quasi mai aveva fatto in quasi venti anni di presidenza, lo farà in occasione della sfida al ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che è stato al centro del dibattito in questi giorni per quanto riguarda le prestazioni poco ...

...già capace di farne 4 quattro all'Udinese e che a fine partita si prende l'applauso di Aurelio De, che scende negli spogliatoi per complimentarsi con allenatore e calciatori: "avuto ...Aurelio De, presidente azzurro, dopo il poker dei campioni d'Italia a Lecce ha ... 'Sono sempre stato sereno e tranquillo, non hoavuto dubbi'.

Calcio: De Laurentiis, 'sempre stato tranquillo, mai avuto dubbi' La Gazzetta del Mezzogiorno

De Laurentiis scende negli spogliatoi: "Mai avuto dubbi su questo Napoli" Corriere dello Sport

Aurelio De Laurentiis ha assistito alla partita Lecce-Napoli 0-4 dagli spalti dello stadio di Via del Mare, un evento di eccezione se si pensa che il presidente del Napoli non seguiva il club in trasf ...Esulta su Twitter il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi ...