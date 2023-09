DCU | James Gunn rivela gli attori che rivedremo nel reboot

Leggi su tuttotek

(Di sabato 30 settembre 2023)ha spiegato qualipotremo rivedere nel DCU che sta lentamente prendendo forma, dopo tanti anni di confusione e incertezze Il DCEU iniziato da Zack Snyder nel lontano 2013 con Man Of Steel non è stato molto fortunato in termini di produzione, questo spesso ha causato parecchi problemi a chi aveva preso le redini per creare un universo cinematografico che facesse da controparte al MCU. Il problema principale era questo, la fretta di fare concorrenza ai Marvel Studios che avevano iniziato la loro storia molti anni prima. Dopo la perdita della figlia di Snyder, Autumun, il DCEU ha iniziato a crollare, e dopo tanti anni di instabilià,si è caricato addosso la responsabilità diare completamente il franchise, ripartendo da zero con nuovi ...