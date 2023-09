Davide Livermore | chi è l’attore | regista | sceneggiatore e direttore artistico

(Di sabato 30 settembre 2023) Ex allievo di Carlo Majer,è sempre stato un convinto sostenitore del teatro pubblico e della funzione di promozione sociale della cultura. ha ricoperto tutti i ruoli all’interno del “mestiere teatrale”: attore, insegnante,, coreografo, scenografo, costumista,della fotografia e insegnante. Oltre ad aver allestito e diretto spettacoli nei più importanti teatri del mondo, in carriera ha collaborato al fianco di artisti del calibro come Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Josep Carreras, Zubin Mehta, Mirella Freni, Luca Ronconi, Andrej Tarkovskij, Zhang Yimou, Riccardo Chailly e Fabio Biondi. Dal 2002 è statodel Teatro Baretti di Torino, avamposto di militanza culturale che ha portato alla riqualificazione dell’intero ...

Una tragedia', in anteprima regionale il 9 marzo, con Gianni Fantoni e la regia di. In scena i personaggi creati da Paolo Villaggio, autore capace di incidere come pochi altri sull'...Una tragedia", in anteprima regionale il 9 marzo, con Gianni Fantoni e la regia di. In scena i personaggi creati da Paolo Villaggio, autore capace di incidere come pochi altri sull'...

La provocazione di Davide Livermore: Donne che si fanno definire ... Fanpage.it

Davide Livermore provoca: "Chiamatemi direttrice" ilGiornale.it

Davide Livermore ad oggi è l’unico regista ad aver inaugurato per tre volte di seguito la stagione della Scala ...L'evento organizzato dall'ufficio scolastico regionale e dall'Ilsrec. Il sindaco Bucci: "Ragazzi andate all'estero, poi tornate per fare crescere la ...