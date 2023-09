David Beckham | il bacio sulla bocca alla figlia 12enne divide i fan | «Voglio mostrare amore»

Netflix sta per lanciare una docu-serie su David Beckham . L'ex calciatore inglese, infatti, sarà protagonista di un nuovo documentario in quattro ...

Nonostante ventiquattro anni di matrimonio e quattro figli ,e Victorianon ci avevano mai svelato, nei dettagli, come vissero gli inizi della loro relazione. Ma ora, grazie al nuovo documentario Netflix, in uscita il 4 ottobre, stiamo ...Ebbene sì, a 12 anni compiuti, Harper , la figlia die Victoria, ha deciso di fare una dichiarazione chiara e in grassetto: " Non sono più la bambina di casa ". E come lo fa Ovviamente con un look diverso e che prende le distanze da ...

In arrivo la terza stagione di Lupin, la docuserie su Beckham, la serie horror La caduta della casa degli Usher e la miniserie Bodies ...Nella nuova docuserie Netflix Beckham, in uscita il 4 ottobre, l'ex calciatore e la moglie raccontano come nacque la loro relazione, e come riuscirono a tenerla nascosta per ...