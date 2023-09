Dave presidente per un giorno | dopo l' ictus accade l' impensabile

(Di sabato 30 settembre 2023)PER UNTwenty Seven ore 21.10 con Kevin Kline, Sigourney Weaver e Ben Kingsley. Regia di Ivan Reitman. Produzione USA 1993. Durata: 1 ora e 50 minuti TRAMA UnUSA viene colpito dae il suo entourage formato in gran parte di politicanti corrotti lo sostituisce con un sosia. Costui, una gran brava persona, scopre, da inquilino alla Casa Bianca, che il premier era inefficiente e disonesto e che la first lady lo odiava. Ma il gemello mette tutto a posto. Spazza via i collaboratori e conquista la prima signora, PERCHE' VEDERLO perchè è una commedia tra le migliori degli anni 90. Lo spunto non è nuovo, ma la confezione è impeccabile: regia (la migliore di Reitman) sceneggiatura (belle battute e infallibili colpi di scena) recitazione ...

Ildella Lucasfilm Kathleen Kennedy ha anche rivelato all'inizio di quest'anno ... Sarà diretto daFiloni , meglio conosciuto per aver creato i famosi spettacoli animati Star Wars:......00 - LA CASA NELLA PRATERIA VII - UNA LETTERA PER ALBERT 19:00 - KOJAK II - UNO SCEICCO A WALL STREET 20:00 - KOJAK II - UNA BREVE LICENZA 21:10 -PER UN GIORNO - 1 PARTE 22:11 - ...

Chiedere aiuto è importante! Non vergogniamoci Famiglia Cristiana

"Dave for young", l'evento per aiutare a chiedere aiuto contro disagio mentale - Luce Luce

Reduce dal successo internazionale di Elvis, il biopic con Austin Butler uscito quest'anno, Baz Luhrmann non si ferma: il regista, già apprezzato per film come Moulin Rouge e Il grande Gatsby, sarà in ...Bnkr 44, Disco Club Paradiso e molti altri sul palco del Teatro Dal Verme, con la conduzione di Vanessa Grey e Alessandro Sansone ...