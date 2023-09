Datome | «A Scafati ho costruito la mia etica del lavoro | ho capito il valore del lavoro extra»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) Gigiha dato l’addio al parquet ma non al basket. A 35 anni farà il dirigente dell’Olimpia Milano. L’intervista a Sportweek: «Ora è piacevole svegliarsi alla mattina senza dolori. La prova del nove sarà più avanti nella stagione. Emotivamente, l’ho realizzato quando ho sentito l’inno nazionale prima dell’ultima partita al Mondiale contro la Slovenia. Ho pensato che da giocatore non l’avrei più ascoltato e ho pianto». Ha giocato per ilbasket dal 2006 al 2008: «Lì è dove ho investito su me stesso. Ho iniziato a capire ildel, approfondendo i fondamentali prima e dopo l’allenamento della squadra, come mi ha suggerito Andrea Paccariè che era assistente allenatore. In quel periodo hola miadel ...