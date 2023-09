“Da noi… a Ruota Libera” | gli ospiti di domenica 1° ottobre

Leggi su 361magazine

(Di sabato 30 settembre 2023) “Da”, ecco tutti glidi domenica Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo “Da”, il programma dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 1°alle 17.20 su Rai 1. Glisaranno Paolo Conticini, Daniele Pecci, Alessandro Tersigni, protagonisti della seconda stagione di “Cuori”, la serie sulle avventure dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico, e che torna su Rai1 dal 1°; Diana Del Bufalo, attrice, cantante e conduttrice, ora in tournée a teatro nel ruolo di Sally Bowles con il musical “Cabaret”, ...