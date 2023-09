Da liste attesa a capitale umano | nella Nadef le sfide della sanità

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 settembre 2023) Il presidente degli Ordini medici Filippo Anelli: "Siamo fiduciosi che le anticipazioni si traducano in atti di governo"d’, valorizzazione del ‘’, potenziamento di territorio e ospedali. Mentre la(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) sta mettendo a fuoco i margini di manovra possibili per la, sono queste alcune delle principalisu cui potrebbe concentrarsi la partita per il settore. Uno degli obiettivi era stato esplicitato in più occasioni dallo stesso ministroSalute, Orazio Schillaci: parlando delle risorse aggiuntive per il Fondo sanitario nazionale, in vistalegge di Bilancio, la cifra di riferimento è stata ripetutamente indicata come 3 o 4 miliardi ...