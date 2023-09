Dà i soldi alle Ong ma a casa sua Scholz non vuole altri migranti |  rafforzati i confini

(Di sabato 30 settembre 2023) Il cancelliere tedesco: "Il numero dei rifugiati che vogliono venire in Germania è troppo alto. Stiamo portando avanti misure aggiuntive di sicurezzafrontiere con l’Austria, abbiamo concordato controlli congiunti con la Svizzera e la Repubblica Ceca sul loro versante". Ma i problemi dell'Italia?

l’Inter di Simone Inzaghi è la squadra italiana più in forma del momento: i nerazzurri sono reduci dall’incredibile successo rimediato ai cugini del ...

Immediata la contro replica del ministero della Difesa: «Anche l’Italia li salva ma senza finanziare le organizzazioni impegnate nel salvataggi in ...

La Germania è uscita allo scoperto, Berlino finanzia con centinaia di migliaia di euro le Ong e le loro navi che contribuiscono a portare in Italia ...

L'ingerenza tedesca nella gestione dei migranti con il finanziamento alla Ong non è stato gradito a Roma: Meloni chiede chiarimenti a Scholz. Dalla ...

Poiché restavano ancora dei, la mia ex moglie ed io abbiamo ... che assistesse sia la persona in coma, siafamiliari. Era il ... che diano cioèfamiglie giuste informazioni.Robbins esortalettori a puntareproprie aspirazioni, lasciandosispalle la paura del fallimento. Per coloro che sono specificamente interessati all'empowerment finanziario,...

L'intervista a Foti: "Spread nella norma. Alle famiglie servono soldi ... QUOTIDIANO NAZIONALE