Da Giorgio Napolitano a Google | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 30 settembre 2023) Il 22 settembre scorso è scomparso all'età di 98 anni. I funerali di Stato per l'ultimo saluto all’ex presidente emeritoRepubblica si sono svolti per la prima volta nell'Aula di Montecitorio. Negli scorsi giorni è venuto a mancare anche l’attore Michael Gambon, star di una nota saga cinematografica amata da adulti e bambini. Intanto il Governo italiano discutepossibilità di istituire dal 2024 una nuova figura professionale; mentre la Grecia elegge il nuovo presidente del partito di sinistra Syriza, che ha vinto contro ogni aspetattiva al ballottggio. La scienza fa passi da gigante. Negli Stati Uniti è stato trapiantato in un paziente un organo geneticamente modificato di un maiale. Mentre il cambiamento climatico resta un tema molto dibattuto, al punto che sei giovani di età ...