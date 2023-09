“Cruciali contro l’inflazione” | gli investimenti green grandi alleati della crescita

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 settembre 2023) Riportarea livelli di ragionevolezza è cruciale per dare una spinta alla transizione ecologica così come la transizione ecologica diventa determinante per contenere la dinamica inflazionistica. È questo il messaggio che Christine Lagarde affida ai leader dei governi,finanza e dell’industria del Vecchio Continente per accelerare il passaggio all’energia pulita. L’occasione è una conferenza di alto livello nel quartier generaleAgenzia internazionale dell’energia (Iea) a Parigi. L’Europa a oggi non investe abbastanza nella transizione energetica, mentre servono maggiori risorse annuali entro il 2030 e interventi rapidi per garantire la competitività industriale e la stabilità finanziaria e per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, dicono in coro i verticiBanca centrale ...