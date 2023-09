Crozza-Salvini sui migranti | “Non è che Garrone ha pagato gli scafisti per lanciare il suo film? Come mai gli sbarchi coincide con il Leone d’argento?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Grande ritorno nella nuova stagione di Fratelli Di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – con Maurizionei panni di un Matteosempre più social e alla ricerca di consensi s’interroga sulla situazionedell’ultimo periodo e suportare fondi allo Stato: “mai il numero spropositato dicon ilper la miglior regia aldiche parla di? Ma secondo voi è unanza? Poi dicono che non c’è una regia dietro tutto questo, manon è forse un regista? Non è cheper ...