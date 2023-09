Crozza-Meloni illustra l’opuscolo | “Protagonista in Europa | prima ho scazzato con la Francia e poi ho tirato una testata alla Germania”

(Di sabato 30 settembre 2023) Maurizioin questa nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì inserata sul Nove e in streaming su discovery+ – ritorna a vestire i panni del Presidente del Consiglio, Giorgia, e adrci tutti i risultati di governo: “Si chiama opuscolo. Tutte le cose meravigliose che ho fatto in un anno… Intanto ho fatto! Te ne dico n’altra? Pino Insegno! Una Rai che punta sul merito e sulla competenza. E guarda che a proposito del merito, il merito è tutto mio guarda che non era facile trovare un posto in Rai a Pino Insegno! Mica è stato facile togliere dai palinsesti Saviano, Fazio, Insinna, la Berlinguer, l’Annunziata, Gramellini… ho fatto una strage”. Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...che si vanno ad aggiungere ai Fratelli digià conosciuti. Nella prima puntata abbiamo visto il giornalista Andrea Giambruno , il compagno della Presidente del consiglio Giorgiae il ...Come se mezza Italia non sapesse da mesi che il comico, aka "il conduttore amico della", ... O sei/Gialappa's o, onestamente, non ce ne frega nulla. Persino la famiglia Guzzanti ha smesso ...

Crozza-Meloni illustra l’opuscolo: “Protagonista in Europa, prima ho scazzato con la Francia e… Il Fatto Quotidiano

Fratelli di Crozza, ecco Crozza Giambruno: guarda tutti i video NOVE

Maurizio Crozza in questa nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - ritorna ...La nuova Rai fa acqua da tutte le parti: Caterina Balivo si fa superare in scioltezza da 'Il paradiso delle signore' (che è una soap, mica 'Squid Game') e il 'Mercante in fiera' riesce nell'impresa di ...