È crollato ildi una scuola elementare e a scoprirlo sono stati proprio i bambini che nella mattina di lunedì sono rientrati dopo il fine settimana. Gli alunni della scuola Martin Luther King di ...Lunedì mattina, il personale scolastico ha scoperto un crollo parziale di unin un'aula. A seguito dell'accaduto, la preside ha emesso una circolare per chiudere temporaneamente la ...

Crolla il controsoffitto di una scuola elementare. La rabbia dei genitori ilGiornale.it

Paura alla Sapienza, crolla il controsoffitto durante la lezione. Nessun ferito Repubblica Roma

"La struttura è integra, non è che è crollato il soffitto, sono crollati i controsoffitti perché ci sono state infiltrazioni per mancanza di guaine che hanno portato a un accumulo di acqua e alla ...A San Giovanni non si placano le polemiche sul crollo del solaio e del controsoffitto dell’Istituto Professionale Marconi. Il consigliere del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi ha definito "ingiustif ...