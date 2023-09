Crisi Roma | Mourinho sbotta in conferenza | “Questo non lo accetto!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 settembre 2023) Laè indi risultati, il clima è teso come testimoniato dalle parole di: “non lo accetto” Laha iniziato nel peggiore dei modi la propria stagione. Se in Europa League è arrivata una vittoria per 1-2 contro lo Sheriff Tiraspol alla prima giornata, in Serie A il rendimento è totalmente opposto. In campionato, infatti, è arrivata solo una vittoria, quella per 7-0 contro l’Empoli alla quarta giornata. Nelle restanti 5 giornate, invece, sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. L’ultima partita persa è maturata giovedì sera contro il Genoa, match terminato con un rocambolesco 4-1. Risultati del tutto negativi per gli uomini diche sono al sedicesimo posto in classifica con soli 5 punti. Molto deludente il rendimento dei Capitolini e il lavoro ...