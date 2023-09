Crisi nera senza fine per Massimo Ferrero | la cessione del club non lo salva

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 30 settembre 2023) Le grane sembrano non finire mai per, ex patron della Sampdoria. E le difficoltà sono legate – seppur non direttamente – ancora una volta alblucerchiato, che ha ufficialmente evitato il baratro del fallimento diventando di proprietà di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, con la messa in minoranza di Sport Spettacolo Holding (di cuiè ad) Segui su affaritaliani.it