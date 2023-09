Cremonese-Parma domenica 01 ottobre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Sfida tra giochisti allo Zini

Il Parma continua ad insistere per Luca Zanimacchia , che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dei ducali in prestito...

La Serie B sta aprendo le porte ad una stagione che si dimostrerà molto combattuta. Già il mercato non si sta risparmiando e questo non può che ...

In Serie B la griglia di partenza per la vittoria finale, così da succedere al Frosinone nell’albo d’oro della manifestazione,...

Dopo il turno infrasettimanale la Serie B torna subito in campo per l'8^ giornata di campionato ROMA - Designati gli arbitri per le gare dell'8^ ...

... ore 16.15 PALERMO SUDTIROL BARI COMO SAMPDORIA CATANZARO CITTADELLA LECCOSERIE C GIRONE B, LE PARTITE DELLA 6° GIORNATA Lucchese - Pineto Carrarese - Entella Arezzo - Pontedera ...è valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici Il cambio in panchina - con l'addio a Ballardini e l'...

Coly 'gioca' Cremonese-Parma: "Crociati in grande forma, ma Coda non si può sottovalutare" TUTTO mercato WEB

Tanti ex del Parma nella sfida di domenica contro la Cremonese Gazzetta di Parma

Cremonese-Parma è valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici ...senza patemi. Domani, completano il turno Bari-Como, Cittadella-Lecco, Palermo-Sudtirol, Sampdoria-Catanzaro e il clou Cremonese-Parma.