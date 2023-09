«Credo che il blog sia più completo | se una persona cerca veramente e in modo interessato delle info»

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 30 settembre 2023) Veronica Avellino è una giovane ragazza nata e cresciuta sull’Isola d’Elba (come recita la sua bio di Instagram) che racconta i suoi viaggi online. Sul web è infatti meglio conosciuta come @tiscrivoquandoarrivo, un naming d’effetto che richiama il navigante alla dolcezzarelazioni importanti nella vita. Così Veronica racconta il suo approdo sui social: «L’idea di condividere i viaggi sui social era già in mente da tempo. Da sempre i miei amici mi chiedono consigli ermazioni prima di partire, o di aiutarli con le prenotazioni. Durante il periodo della pandemia ho iniziato a scrivere diari di viaggio passati su dei file word». In seguito, la svolta che ha aperto le porte alla condivisione: «Poi mi sono detta: ma perché non condividerli online inche ne possano aiutare più persone? E così, con tanta ansia e timore, ho ...