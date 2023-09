Covid | il 2 ottobre parte la vaccinazione nel Lazio Prima sanitari | fragili e caregiver

Vaccino antinfluenzale e anticovid regione Lombardia - al via 1 ottobre (Adnkronos) – In Lombardia domenica primo ottobre, in 80 centri, parte la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale con una giornata ...

Ad ottobre si riparte con i vaccini Covid : tutto quello che bisogna sapere A seguito dei recenti aumenti dei casi, il Ministero ha divulgato le nuove regole anche sui vaccini Covid e su obblighi previsti. Era presumibile ...

Vaccino anti - Covid in Toscana : oggi apre il portale di prenotazione - le prime dosi slittano al 2 ottobre Le somministrazioni inizieranno il 2 ottobre per alcune categorie, insieme a quello dell'anti - influenzale. Da medici di famiglia e pediatri si ...