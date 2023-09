Covid | i consigli dei pediatri per prevenire il contagio a scuola

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 30 settembre 2023) L’anno scolastico è iniziato solo da poche settimane, ma già da ora la Società Italiana(SIP) ha voluto diffondere una serie di raccomandazioni da seguire per poter ridurre la possibilità di contrarre il, ritenute fondamentali ora che il numero di contagi sta tornando a risalire. Al momento, come ha rilevato la SIP, il numero di casi riscontrati dal Ministero della Salute risulta essere in aumento, ma nessuno di questi ha fatto emergere una sintomatologia grave. Il Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Sip ha però deciso di stilare una serie di raccomandazioni utili a ridurre le possibilità di avere il virus. Qualora si riscontrassero sintomi respiratori, anche di tipo moderato, è bene fare il tampone; in caso di risultato positivo non si dovrebbe andare a“fino a che persiste la sintomatologia e ...