Così gli scienziati inquinano l' Antartide

(Di sabato 30 settembre 2023) Costruite per «difendere» il Continente bianco e studiare i cambiamenti climatici, le tante basi dei ricercatori hanno finito per danneggiare questo ambiente fragile: troppi rifuti tossici e troppa plastica in luoghi un tempo incontaminati. Un problema vasto e sottovalutato. Investita del ruolo di difesa del pianeta, la scienza si trova, suo malgrado, a inquinarlo. Lo documenta uno studio sul periodico Plos One che, in buona sostanza, dice né più e né meno che le basi scientifiche in, incluse quelle che indagano sui cambiamenti climatici, si sono rivelate una vera bomba ecologica, avendo rilasciato nell’ambiente una lunga serie di sostanze dannose. E non si tratta dell’unico caso in cui i ricercatori danno il cattivo esempio. Prima di maggiori dettagli, bisogna premettere che l’è il luogo più incontaminato e inaccessibile della ...