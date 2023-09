Cos’è successo alla Ryder Cup 2023? Scintille tra Rory McIlroy e il caddie di Patrick Cantlay

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Forse risulterà uno degli episodi più controversi dellaCup: parliamo delle fasi finali del match 4 dei fourball di oggi, quello in cuie Matt Fitzhanno dovuto cedere ae Wyndham Clark, vincitori per 1 up nella fattispecie. A essere protagonisti del fatto il nordirlandese e ildi, Joe LaCava. I fatti: inizialmente, sulla 18, mentrecerca di regolarsi per capire come effettuare il putt per il birdie che darebbe il pari sia nella buca che nel match, LaCava si mette sostanzialmente in mezzo, nel vivo della celebrazione per il colpo diriuscito, un lunghissimo putt per il birdie che ha trasformato mezzo punto in un punto intero. ...