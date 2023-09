Cosa possiamo fare con le tecnologie? Scrive Capitanio Agcom

Leggi su formiche

(Di sabato 30 settembre 2023) L’Italia non è (ancora) un paese digitale. Basti pensare che, prima dell’approvazione del decreto Covid del settembre 2020, i certificati di nascita e di morte, in tutti i Comuni italiani, dovevano essere stampati, per legge, con stampanti ad aghi su fogli A3+. La sola mancata digitalizzazione della pubblica amministrazione fa perdere all’Italia qualcome 25 miliardi di euro ogni anno. Del resto, a oggi, la patente non è digitale, non lo è la carta di identità, ma nemmeno la tessera elettorale. Non parliamo, poi, del passaporto e dell’odissea per ottenerlo. Eppure, la trasformazione digitale ha parzialmente rivoluzionato numerosi settori cruciali della nostra società, quali i trasporti, l’energia, la sanità, l’istruzione e la finanza, ma anche il settore dei media e dell’informazione. Durante la pandemia, senza digitalizzazione, non sarebbero stati possibili lavoro ...