Corvo di Venezia | in Aula il grande accusatore Tamborini | “So di fatti gravi che riguardano il clero | pronto a un confronto con il patriarca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) “Sono a conoscenza dicheilno. Una parte l’ho inserita in un memoriale contenente 40 circostanze e 33 capi d’accusa da me consegnati al promotore di giustizia delFrancesco Moraglia. Altrili ho conosciuti nell’arco degli anni e fanno parte di ulteriori denunce presentate in curia che, da quanto ne so, non hanno dato seguito a provvedimenti nei confronti dei sacerdoti. Ma ci sono anche le bugie delpronunciata in questo Tribunale. Sonoa sostenere un, se necessario. E poi ci sono casi specifici, situazioni imbarazzanti…”. Il professor Alessandro, laureato tra l’altro in teologia, è un fiume in piena durante ...