Corso per educatori e genitori motivati allo sviluppo delle intelligenze multiple per le nuove generazioni

(Di sabato 30 settembre 2023) In questa fase storica in cui la complessità sociale, politica ed economica smuove le coscienze portando paure, dubbi e perplessità, l’educazione accuratagiovanidiviene il fondamento che può garantire l’evoluzione del pianeta. Il repentino avanzare dell’intelligenza artificiale richiede discernimento, auto disciplina e volontà di preservare l’intelligenza del cuore che la scuola tende a L'articolo .

Ore di apprensione per Fedez. Il rapper , che nel 2022 ha subito una delicata operazione al panceas per un tumore, sarebbe ricoverato a Milano da ...

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro la Roma, il tecnico del Genoa , Alberto Gilardino , ha parlato di Junior Messias

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri . Il termine per partecipare è fissato alle ore 12:00 ...

Inter venuto alla Bobo Tv, l'ex calciatore, Antonio Cassano , esprime la propria opinione in merito alla prima battuta d'arresto dell' Inter ...

L’ Università Milano - Bicocca ha avviato una serie di Concorsi Pubblici per la copertura di 5 Posti di ricercatore a tempo determinato, distribuiti su ...

Al Cambi un corso per videogames - Ancona il Resto del Carlino

Concluso il corso per la conduzione d'impianti termici Difesa Online

Rabaul è uno dei casi di studio nell’ambito degli scenari pre-eruttivi, che servono per valutare la pericolosità a breve termine dei vulcani, come ha spiegato Francesca Bianco, direttrice del ...Resta celebre la 308 GT4 nera del 1975 appartenuta alla star Elvis Presley: nel corso della produzione viene introdotta solo una piccola serie di modifiche per il Vecchio continente, che riguardano la ...