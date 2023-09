Controlli a quasi 150 persone nel Napoletano | elevate multe per 300 euro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Un veicolo sequestrato, tre sanzioni amministrativeper un totale di oltre 300. È il bilancio di una serie distraordinari effettuati ieri a Torre Annunziata (Napoli) dagli agenti del locale commissariato di polizia, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania.Nel corso del servizio, le forze dell'ordine hanno identificato 148, controllato 76 veicoli, e contestato tre violazioni del codice della strada per divieto di sosta e per mancata revisione periodica con conseguente sospensione di un veicolo dalla circolazione, elevando sanzioni per un totale di 302. Inoltre, i poliziotti hanno anche controllato dodicisottoposte agli arresti domiciliari.