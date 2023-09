Consigli Fantacalcio partite 30 settembre-2 ottobre | chi far giocare | chi lasciare in panchina | possibili gol e bonus

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare in scena con la settimana giornata stagionale. Dopo il turno infrasettimanale, la massima serie italiana, allieterà nuovamente il weekend dei tanti appassionati e soprattutto tifosi delle venti formazioni che scenderanno sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola. E non va mai dimenticato che, oltre al torneo, bisognerà schierare la propria formazione nel fantasy game più amato dagli italiani: il. Ecco di seguito dunque, una serie di, partita per partita, su chi schierare e chi evitare., 7a GIORNATA: ISU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE PORTIERI Diamo subito un’occhiata aiprotagonisti in porta per questa giornata di Serie A. Non stuzzica Falcone del Lecce, meglio Meret del Napoli. Le porte di Milan e ...